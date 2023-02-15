Kursiyerler depremzede çocuklar için bez bebek yapıyor

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri ve kursiyerleri, depremzede çocuklar için bez bebek yapıyor.

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  • 15.02.2023 12:26
  • Güncelleme: 15.02.2023 12:26
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Kursiyerler depremzede çocuklar için bez bebek yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri ve kursiyerleri, depremzede çocuklar için bez bebek yapıyor.

Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve çok sayıda kentte etkili olan depremlerin ardından depremzedelere destek olmak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Depremden hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenen çocukları da unutmayan Nevşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi’nde depremzede çocuklar için organik kumaşlardan bez bebek üretimi gerçekleştiriyor.

Merkezdeki atölyelerde, eğitmenlerin yanı sıra gönüllü annelerin katılımı ile dikilen bez bebekler, deprem bölgesinden aileleri ile birlikte Nevşehir’e gelen ve merkezde psikolojik destek hizmetlerinden faydalanan çocuklara hediye ediliyor.

İHA

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