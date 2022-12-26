Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 23 - 25 Aralık tarihlerinde açılan aday hakem kursu dün yapılan saha uygulamalarının ardından tamamlandı. Hafta içi Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) binasında Bölgesel Hakem Kurulu üyesi Dilaver Yar tarafından yapılan mülakat sonrası il eğitimcisi Mustafa Özizmirli’nin eğitimi ile başlayan kurs saha uygulamaları ile sona erdi.

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakemliğe ilk adımı attı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kayserimize ve hakem camiamıza hayırlı olsun. Aday hakemlerimize ‘Ailemize hoş geldiniz’ dileklerimizi iletir, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.