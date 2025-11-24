Kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıklar hakim karşısına çıktı

Kayseri’de iddiaya göre A.K.’nin bir işyeri kurşunlandı. Konu ile alakalı H.B. ile R.K. gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan H.B. ile R.K. hakim karşısına çıktı. Davanın duruşmasına tutuklu sanık H.B. ve sanık avukatları ile başka suçtan tutuklu müşteki A.K. katılırken diğer tutuklu sanık R.K. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada konuşan tutuklu sanık H.B., “Ben oto kiralama işi yaparım. Müşteki arkadaşı ile araç kiraladı. Bir süre kullandıktan sonra kaza yapmışlar. Beni aradılar çekici çağırıp aracı sanayiye götürdük. Müştekiye tamir için ‘sen tanıdığın varsa ona sor, ben de bildiğime sorayım’ dedim. Benim dediğim yer biraz daha uygun fiyat verdi. Ama müşteki yaptırmadı. Sürekli oyaladı. Sonra kredi çektireceğini söyledi yine yapmadı. Aradım hakaretler, küfürler etti. Ben kurşunlamadım. Kendi kendini kurşunlatmıştır. Benim alakam yok. Suça konu araç benimdir, ancak olay tarihinde yanımda çalışan birine sanayiye götürmesi için verdim. Müşteki beni oyuna getirdi. Plan kurmuş. Mesajları ben gönderdim doğrudur ancak kurşunlama olayı ile alakam yok. Hala da alacağımı tahsil edemedim” dedi.

SANIK R.K.: MÜŞTEKİ KIZ ARKADAŞIMI TACİZ ETTİĞİ İÇİN ATEŞ ETTİM

Diğer sanık R.K., “Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Ben diğer sanık H.B.’yi tanımam. Ben ateş ettim. Kız arkadaşım F.C. nedeniyle oldu. Yanında çalışan F.C. benim kız arkadaşım olur. Müştekinin yanında çalıştı. Sonra müşteki onu taciz etti. Kız bunun yüzünden uyuşturucuya düştü. Daha önce de tacizden dosyaları var. Ben bu nedenle müştekiye husumet besledim. Tüfeği yabancı uyruklu birinden aldım. Aracı alırken annemi hastaneye götüreceğimi söyledim. Araç lazım dedim H.B.’nin çalışanından aldım. Tek başıma müştekinin dükkanına gittim ateş ettim. Arabayı daha sonra sanayiye bıraktım” dedi.

MÜŞTEKİ: TACİZ OLAYI DOĞRU DEĞİL, CANINI ZOR KURTARDIM

Müşteki A.K., “Aracı benim yanımda çalışan biri kiralamıştı. İş bitti gece eve giderken kaza yapmış. Aracı iş yerimin önüne getirdik. Üçüncü bir şahıs bunları araçlarının kaza yaptığını söylemiş. Sabah sanıklar yanlarında 2 kişi daha vardı silahla dükkanı bastılar. ‘Araç kiralık kaskosu vardır’ dedik. Benden 90 Bin TL para istediler. ‘Kasko öder’ dedik. Silahlarla basınca ‘lanet olsun’ dedik. Araçta 17 bin TL masraf çıktı. ‘Bir kaç taksitle ödeyelim’ dedim. Kabul etmedi. Bana 90 Bin TL’mi vereceksin’ dedi. Tehditler etti. Ben iş yerime geldim. Bir süre sonra beyaz bir araç geçti. Sonra bir süre sonra tekrar geçti. Şüphelendim, bakıyordum durdu tanımadığım biri tüfekle 4-5 el ateş etti. Ben yere yattım canımı zor kurtardım. Dedikleri kız 20 yaşında. Benim o kızım yaşında. Taciz gibi durum söz konusu değil” dedi. Tanıklar dinlendikten sonra mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.