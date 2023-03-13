Kurtuluş Yılmaz, AK Parti'den aday adaylığı için istifa etti

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa etti.

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  • 13.03.2023 12:27
  • Güncelleme: 13.03.2023 12:27
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Kurtuluş Yılmaz, AK Parti'den aday adaylığı için istifa etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz görevinden istifa ederek AK Parti’den aday adayı olduğu açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kırşehir’de ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan siyasi düşüncesine bakılmaksızın güler yüzle insanlara bakacağını söyledi. Yılmaz, "Türkiye genelindeki hükümet yatırımlarının tamamını istisnasız yerine getirdik. Görevimi yaparken ötekileştirme ve ayrıştırıcı bir tavır izlemedik. Görevimizi yaparken görevimizin daima sorumluluğunda olduk" dedi.

"Depremle Türkiye sarsıldı ama propagandamızı bu acıya uygun yapacağız" diyen Yılmaz, "Bundan sonrası için insanlarımızı rahatsız etmeden propaganda yapılır ve bu bir ilk olur. Enerjimizi biz deprem yaralarını sarmak için adadık. Küresel savaşlar ve krizlerle mücadele edildi. AK PArti hükümeti ise vatandaşı sıkıntıya sokmadan başarılı bir süreç geçirildi. Yaraları da hep birlikte saracağız. AK Parti milletin partisi, millete dokunan hizmetleri sunduk sunmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İHA

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