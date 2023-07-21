Kuru ekmekle yaşam mücadelesi

Kayseri’de yalnız yaşayan 61 yaşındaki Şengül Yılmaz, babasından kalan yetim maaşıyla geçinemeyince topladığı ekmekleri satarak geçinmeye çalışıyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Şengül Yılmaz, babasından kalan müstakil ev hırsızlar ve yağmacılar tarafından zarar görünce, yalnız olduğu için evinden ayrılmak zorunda kaldı. Babasından kalan evindeki eşyaları yağmalanan ve metruk olduğu için evin yıkılmasından sonra yetim aylığı ile geçinmeye çalışan Yılmaz, topladığı kuru ekmekleri satarak günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ev sahibi ile de kira artışı yüzünden anlaşmazlık yaşayan Şengül teyze, yetkililerden kendisine çalışabileceği bir iş kapısı bulmalarını istiyor.

Yetkililerden kendi ayakları üzerinde durabileceği bir iş isteyen Şengül Yılmaz, “Kayseri’de Yavuzlar Mahallesi’nde yaşıyorum. Burada doğdum büyüdüm. Mitral kapak hastasıyım, epilepsim ve yüzde 54 engelliyim. Daha önce de bu mahallede babamızın müstakil evinde oturuyordum. Orada 10 senedir sürekli hırsızlık olduğu için tek başıma mücadele edemedim. Evim 1 sene önce yağmalandı, daha sonra da orayı toparlayamadım, çıkmak zorunda kaldım. Belediye tarafından da metruk ev durumuna düştüğü için yıkıldı orası da. Şu anda buradayım ama ev kirası biraz arttı. Ben yüzde 25 arttırdım kirayı ama ev sahibimle problem yaşıyorum. O 2 değil 5 de versen evimden çık diyor. Ben de şu an bilmiyorum ne yapacağımı. Geçimimi sağlamak için yetim aylığı alıyorum. Hayat şartları ağırlaştı ve evim yağmalandığı için eşyalarım a’dan z’ye gittiği için bocalıyorum. Ek iş olarak da ben pandemiden beri ekmek toplayıp satıyorum. O da kilosu 2 TL’ye çıktı. Kuruttuğum zaman 50 kilosunu 25 TL kalıyor öyle idare etmeye çalışıyorum. Pazar alışverişi su gibi giderlerimi karşılıyorum. Ben yüzde 54 engelliyim. Yetkililerden bana çalışabileceğim bir iş bulunmasını istiyorum. Bir de bir ev bulmak istiyorum çünkü ev sahibim de evden çıkmamı istiyor. Ben yetkililerden iş istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Zaten ufak tefek işler yaptım. Geçen sene kozalak şurubu yapıp sattım. Bu sene yağmurlar çok yağdığından galiba olmadı yapamadım. El örgüsü gibi ufak tefek şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce” dedi.