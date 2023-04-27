Kuru soğan 17, patates 7 liraya geriledi

Kayseri’de bayram alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. Yaz mevsiminin lezzetlerinden olan karadut ve yeni dünya da tezgahlarda yerini aldı.

BU hafta pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları şu şekilde; elma 10 lira ile 6,5 lira arası, portakal 12,5 lira ile 10 lira arası, çilek 25 lira ve 15 lira arası, muz 25 lira ile 18 lira arası, salatalık 12,5 lira ile 5 lira arası, salkım domates 15 lira ile 13,5 lira arası, kabak 10 lira ile 7,5 lira arası, patlıcan 15 lira ile 10 lira arası, limon 15 lira ile 5 lira arası, çağla 25 lira ile 20 lira arası, yeni dünya 25 lira ile 10 lira Biber 25 lira ile 15 lira, erik (yarım) 25 lira ile 17,5 lira, greyfurt 10 lira ile 8,5 lira, patates 7 lira ile 10 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

KURU SOĞAN 17 LİRAYA GERİLEDİ

Pazar tezgahlarında kısa süre önce 30-35 liraya kadar yükselen fiyatıyla kuru soğan adından çokça konuşturmuştu. Yeni ürünün bollaşmasıyla kuru soğan 17 liraya kadar geriledi. Soğan fiyatının ilerleyen haftalarda daha da düşmesi bekleniyor. Pazar tezgahlarında kivi 25 liradan, fasulye 25 liradan, armut 10 liradan, yeşil biber 15 liradan, kırmızı biber 50 liradan, dolmalık biber 15 liradan, mandalina 5 liradan, karadut 25 liradan, çekirdeksiz patlıcan 20 liradan satışa sunuluyor.