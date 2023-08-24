Kuruköprü sosyal tesiste sona gelindi

Talas Belediyesi kırsal mahallelerde sosyal tesis yapımına devam ediyor. Kuruköprü Mahallesinde yapımı gerçekleşen çok amaçlı sosyal tesiste de sona gelindi. 360 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip toplam 610 metrekarelik çok amaçlı sosyal tesis, mahallede düzenlenecek sosyal- kültürel etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

TESİSTE NELER VAR?

Birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış olan tesis 2 katlı olarak yapıldı. İçerisinde muhtarlık binasından kafeteryaya, kurs merkezinden toplantı salonuna kadar çeşitli bölümlerin bulunduğu tesiste bir de 52 metrekarelik teras yer alıyor.