Kuruköprü'ye yeni sosyal tesis

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanan Kuruköprü Sosyal Tesisinde incelemelerde bulundu. Gezi esnasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın 'Çok güzel oldu' derken, Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım da, 'Sizin sayenizde oldu başkanım. Allah razı olsun' dedi.

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  • 05.12.2023 13:17
  • Güncelleme: 05.12.2023 16:17
Kuruköprü'ye yeni sosyal tesis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanan Kuruköprü Sosyal Tesisinde incelemelerde bulundu. Gezi esnasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın; “Çok güzel oldu” derken, Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım da, “Sizin sayenizde oldu başkanım. Allah razı olsun” dedi.

Başkan Yalçın, kısa sürede tamamlanan Kuruköprü Mahallesinin yeni sosyal tesisinde muhtar Bilal Yardım ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Mahalle meydanındaki park içerisinde bulunan tesisi en ince ayrıntısına kadar inceleyen Başkan Yalçın, Kuruköprü’ye hayırlı olmasını temenni etti. Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım da, içerisinde muhtarlık, toplantı salonu, kafeterya gibi birçok hizmetin bulunduğu tesis için Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Başkanım sizden Allah razı olsun. Sizin sayenizde buraya kavuştuk. Hakkınız ödenmez.” şeklinde konuştu. İncelemenin ardından Başkan Yalçın, mahalleyi gezerek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tesiste neler var

360 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip toplam 610 metrekarelik çok amaçlı sosyal tesis, mahallede düzenlenecek her türlü sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapabilecek. Diğer sosyal tesislerde olduğu gibi burası da bünyesinde barındırdığı birçok imkanla birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere tasarlandı. 2 katlı olarak yapılan ve içerisinde muhtarlık binasından kafeteryaya, kurs merkezinden toplantı salonuna kadar çeşitli bölümlerin bulunduğu tesiste bir de 52 metrekarelik teras yer alıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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