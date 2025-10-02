Kurulan şirket sermayesi sıralamasında Kayseri, 6'ncı sırada

  • Haberler
TOBB tarafından yayınlanan illere göre kurulan şirketlerin yıllık sermaye verilerine göre Kayseri, 7 milyar 844 milyon 602 bin 842 TL'lik sermaye ile Türkiye'de bu alanda 6'ncı sırada yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), illere göre kurulan şirketlerin yıllık sermaye dağılımına ilişkin verileri paylaştı. Kayseri’de 2025 yılında 981 şirket, 205 gerçek kişi işletmesi ve 12 kooperatif kuruldu. Ayrıca 2025 yılında 266 şirket, 134 gerçek kişi işletmesi, 13 kooperatif kapanırken, 21 kooperatif ve 234 şirket ise tasfiye edildi.

Buna göre Kayseri, 7 milyar 844 milyon 602 bin 842 TL’lik kurulan şirket sermayesi ile Türkiye’de bu alanda 6’ncı sırada yer aldı.

Diğer iller ise şu şekilde; 
1.İstanbul 111,225,717,835
2.Ankara 33.327.059.118
3.İzmir 9.289.450.500
4.Gaziantep 8.259.754.700
5.Konya 8.039.119.146
6.Kayseri 7.844.022.842
7.Antalya 7.814.025.187
8.Bursa 7.793.712.965
9.Hatay 6.553.544.222
10.Kocaeli 5.893.480.017

