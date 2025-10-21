Kurulan şirket sermayesi sıralamasında Kayseri, 8'nci sıraya geriledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), illere göre kurulan şirketlerin yıllık sermaye dağılımına ilişkin verileri paylaştı. Kayseri’de 2025 yılında bin 109 şirket, 226 gerçek kişi işletmesi ve 13 kooperatif kuruldu. Ayrıca 2025 yılında 296 şirket, 150 gerçek kişi işletmesi, 14 kooperatif kapanırken, 21 kooperatif ve 275 şirket ise tasfiye edildi.

Buna göre Kayseri, 2025 yılında toplam 8 milyar 139 milyon 172 bin 842 TL’lik kurulan şirket sermayesi ile Türkiye’de bu alanda 8’nci sıraya geriledi. Kayseri, bu alanda geçtiğimiz ay 7 milyar 844 milyon 602 bin 842 TL’lik kurulan şirket sermayesi ile 6’ncı sırada yer almıştı.

Diğer iller ise şu şekilde;

1.İstanbul: 132 milyar 760 milyon 399 bin 803 TL

2.Ankara: 36 milyar 931 milyon 50 bin 118 TL

3.İzmir: 10 milyar 476 milyon 770 bin 500 TL

4.Konya: 9 milyar 300 milyon 640 bin 399 TL

5.Gaziantep: 9 milyar 291 milyon 804 bin 700 TL

6.Bursa: 8 milyar 737 milyon 102 bin 965 TL

7.Antalya: 8 milyar 640 milyon 119 bin 187 TL

8.Kayseri: 8 milyar 139 milyon 172 bin 842 TL

9.Hatay: 6 milyar 972 milyon 844 bin 222 TL

10.Kocaeli: 6 milyar 626 milyon 56 bin 501 TL