Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

400’ü aşkın sporcunun katıldığı turnuva boyunca takımlar şampiyonluk için mücadele ederken, karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Kurumlar ve mahallelerden oluşan takımların yer aldığı organizasyon, ilçede sporseverlerden de yoğun ilgi gördü. Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Törene Develi Kaymakamı Selim Çomaklı, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Arslan katıldı. Yetkililer, turnuvanın birlik, beraberlik ve sportif dayanışmaya katkı sağladığını belirterek organizasyona katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Turnuvada derece elde eden takımlar ve sporcular tebrik edilirken, benzer organizasyonların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ifade edildi.