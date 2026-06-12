  • Haberler
  • Gündem
  • Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Develi Kaymakamlığı ile Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

400’ü aşkın sporcunun katıldığı turnuva boyunca takımlar şampiyonluk için mücadele ederken, karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Kurumlar ve mahallelerden oluşan takımların yer aldığı organizasyon, ilçede sporseverlerden de yoğun ilgi gördü. Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Törene Develi Kaymakamı Selim Çomaklı, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Arslan katıldı. Yetkililer, turnuvanın birlik, beraberlik ve sportif dayanışmaya katkı sağladığını belirterek organizasyona katılan tüm sporculara teşekkür etti.
Turnuvada derece elde eden takımlar ve sporcular tebrik edilirken, benzer organizasyonların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ifade edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekil Böhürler, 'Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor'
Milletvekil Böhürler, “Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor”
Melikgazi'de, Osmanlı Mahallesi'nin yolları yenileniyor
Melikgazi’de, Osmanlı Mahallesi’nin yolları yenileniyor
Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu
Kayseri’den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu
'EDS'lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti'
“EDS’lerin özel şirketlere ihale edilmesi kamu vicdanını rahatsız etti”
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ziyaret
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ziyaret
ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı
ANALİG Atletizm İl Seçmeleri Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!