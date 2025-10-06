Kurusıkı silahla ateş edenler 6 ay–3 yıl arası hapisle cezalandırılacak
TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ve bazı kanunlarda değişikliklere gidilecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle: Meskun mahalde silahla ateş edenlere 1–5 yıl hapis cezası verilecek. Kurusıkı silahla ateş edenler 6 ay–3 yıl arası hapisle cezalandırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silah kullanımı halinde ceza yarı oranında artırılacak. Trafikte yol kesme artık suç sayılacak; araç durduranlara 1–3 yıl, başka yere götürenlere 2–5 yıl hapis cezası verilecek.