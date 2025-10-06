  • Haberler
  Kurusıkı silahla ateş edenler 6 ay–3 yıl arası hapisle cezalandırılacak

Yapılacak yeni kanun düzenlemeleriyle Meskun mahalde silahla ateş edenlere 1–5 yıl hapis cezası verilecek. Kurusıkı silahla ateş edenler 6 ay–3 yıl arası hapisle cezalandırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silah kullanımı halinde ceza yarı oranında artırılacak.

TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ve bazı kanunlarda değişikliklere gidilecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle: Meskun mahalde silahla ateş edenlere 1–5 yıl hapis cezası verilecek. Kurusıkı silahla ateş edenler 6 ay–3 yıl arası hapisle cezalandırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silah kullanımı halinde ceza yarı oranında artırılacak. Trafikte yol kesme artık suç sayılacak; araç durduranlara 1–3 yıl, başka yere götürenlere 2–5 yıl hapis cezası verilecek.

