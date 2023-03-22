Kurusıkı tabancayı tadilatla gerçeğe çevirdiler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 ay süren çalışmalar sonucunda kurusıkı tabancayı tadilat yaparak, ateşli silaha döndüren ve satan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlenirken, suça karışan 3 şahıs yakalandı.

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  • 22.03.2023 11:01
  • Güncelleme: 22.03.2023 11:07
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Kurusıkı tabancayı tadilatla gerçeğe çevirdiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 3 ay süren çalışmalar sonucunda kurusıkı tabancayı tadilat yaparak, ateşli silaha döndüren ve satan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlenirken, suça karışan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği’nin 3 aylık çalışma neticesinde kentte kurusıkı tabancaların namlularında yaptıkları tadilat ile bu tabancaları ‘6136’ sayılı yasa çerçevesinde yasak nitelikteki ateşli silahlara dönüştürerek, satışını yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 16 adet fişek, 7 adet patlayıcı madde ve 2 adet tüfek ile 1 adet fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişeği ile 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, tarafından operasyon çerçevesinde yakalan ve aralarında hırsızlık ile uyuşturucu madde kullanmaktan aranmakta olan 1 şahsında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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