Kuşcağız Mahallesi'nde Geleneksel Pilav Şenliği Coşkusu

Kuşcağız Mahallesi'nde bu yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Pilav Şenliği', birlik ve beraberlik görüntüleriyle dolu bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, hem lezzetli pilavın tadını çıkardı hem de komşuluk ilişkilerini pekiştirdi.

Şenlikte yapılan konuşmalarda, katılımcılar arasında dostluk ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı. Etkinlikte yer alanlar, “Bu vatan topraklarında huzur içerisinde nice yıllarda bir arada olmayı temenni ediyoruz” diyerek birlikteliklerini vurguladılar.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Etkinlikte, Kocasinan Kaymakamı, Kocasinan Belediye Başkanı, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı ve diğer yerel yöneticiler de yer aldı. Başkan, vatandaşlarla birlikte pilav dağıtarak, etkinliğin coşkusunu paylaştı. Katılımcılar, etkinliğe gösterilen ilgi ve sevgi için teşekkürlerini iletti.

Kırsal Mahallelere Özel Projeler

Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin önemine dikkat çekildi. Etkinlikte, tarım ve hayvancılıkla geçinen mahallelerdeki yaşam standartlarını artırmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu projeler, bölge sakinlerinin daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kavurma ve Bulgur Pilavı İkramı

Programın sonunda, katılımcılara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edildi. Bu lezzetli ikram, etkinliğin keyfini artırarak, katılımcılar arasında hoş bir sohbet ortamı oluşturdu.

Kuşcağız Mahallesi’ndeki bu geleneksel etkinlik, hem yerel kültürün yaşatılması hem de toplumsal bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sundu.

Haber Merkezi

