Kuşçu’daki 15 arsayı bir aracı firmanın alması tepki çekti

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Kuşçu ve Gömeç’de bulunan toplam 24 adet villa arsasının ihalesi yapıldı. Belediye otoparkında gerçekleştirilen ihalede 24 adet villa parseli satışa sunuldu. Çok sayıda vatandaş ve firmanın katıldığı ihalede villa parselleri yüzde 25 peşin ve 8 ay taksit seçeneği ile satıldı. Villa parsellerinin satışı 1 milyon 600 lira ile 3 milyon lira arasında gerçekleşti. Kuşçu ve Gömeç’te bulunan toplam 24 adet villa arsası 44 milyon 180 bin liraya satıldı.

Kuşçu’da 16 adet villa parselinin toplam satışı 27 milyon 730 bin lira olarak gerçekleşti. Kuşçu’da ki 16 adet villa parselinden 15’ini ise bir gayrimenkul firması satın aldı.