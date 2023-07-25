Kuşçu'daki 15 arsayı bir gayrimenkul firması aldı

Kocasinan Belediyesi tarafından Kuşçu ve Gömeç'de bulunan toplam 24 adet villa arsası, yüzde 25 peşin ve 8 ay taksit seçeneği ile 44 milyon 180 bin liraya satıldı. Kuşçu'da satışa sunulan 16 villa parsellinin ise 15'ini bir gayrimenkul firması satın aldı. 

PAYLAŞ
  • 25.07.2023 19:50
  • Güncelleme: 25.07.2023 19:50
  • 68
Kuşçu'daki 15 arsayı bir gayrimenkul firması aldı

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Kuşçu ve Gömeç’de bulunan toplam 24 adet villa arsasının ihalesi yapıldı. Belediye otoparkında gerçekleştirilen ihalede 24 adet villa parseli satışa sunuldu. Çok sayıda vatandaş ve firmanın katıldığı ihalede villa parselleri yüzde 25 peşin ve 8 ay taksit seçeneği ile satıldı. Villa parsellerinin satışı 1 milyon 600 lira ile 3 milyon lira arasında gerçekleşti. Kuşçu ve Gömeç’te bulunan toplam 24 adet villa arsası 44 milyon 180 bin liraya satıldı.  

Kuşçu’da 16 adet villa parselinin toplam satışı 27 milyon 730 bin lira olarak gerçekleşti. Kuşçu’da ki 16 adet villa parselinden 15’ini ise bir gayrimenkul firması satın aldı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan istifa söylentilerine yanıt: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan’dan istifa söylentilerine yanıt: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim

Büyükşehir personeline temel ilkyardım eğitimi

Büyükşehir personeline temel ilkyardım eğitimi

Yabancı Uyruklu öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Yabancı Uyruklu öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

'Genç Taraftarlar Rahatsız'

'Genç Taraftarlar Rahatsız'

Karpuz sergisinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanığı tahliyesini istedi

Karpuz sergisinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanığı tahliyesini istedi

Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç, Çağdaş Atan'ın istifasını yalanladı

Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç, Çağdaş Atan’ın istifasını yalanladı

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

2
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşçu'daki 15 arsayı bir gayrimenkul firması aldı

Kuşçu’daki 15 arsayı bir gayrimenkul firması aldı

Milletvekili Ersoy, Şehit Arda Şen Göleti'nin müjdesini verdi

Milletvekili Ersoy, Şehit Arda Şen Göleti'nin müjdesini verdi

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır'

Başkan Gülsoy: 'Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır'

Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

TÜGVA'nın Yeni Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret

TÜGVA'nın Yeni Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret