Kuşçu: Kayseri'nin Yeni Cazibe Merkezi

Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Kuşçu, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi olarak konumlanıyor. Su Sporları Merkezi'nin açılmasıyla birlikte, bölgedeki su sporları ve olta balıkçılığı gibi etkinlikler de artış gösterdi.

Yamula Barajı kıyısında oluşturulan sosyal alanlar, vatandaşlara piknik yapma, teknede gezinti ve yüzme imkanı sunuyor. Ayrıca, trekking parkurları ile doğa yürüyüşü yapma fırsatı da sağlanıyor. Kuşçu, mavi ve yeşilin buluştuğu bir nokta olarak, şehrin sosyal yaşantısını renklendirmeyi hedefliyor.

Bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları ve doğal yaşam alanları ile Kuşçu, hem dinlenme hem de eğlence için ideal bir mekan haline geliyor. Kayseri'nin bu değerli iç denizi, sunduğu çeşitli aktivitelerle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Gelecek projelerle Kuşçu'nun potansiyelinin daha da artırılması planlanıyor.