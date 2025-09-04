Kuşçu Marina'da Optimist Yelken Müsabakaları başlıyor
Kayseri’de ilk kez düzenlenecek olan TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist Yelken Yarışları, 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Kuşçu Marina Su Sporları Merkezi’nde yapılacak. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından organize edilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi’nin desteklediği organizasyona Türkiye’nin farklı illerinden sporcular katılacak.
Kayseri’de ilk kez düzenlenen yarışların ödül töreni 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 16.30’da Kuşçu Marina’da yapılacak.
Yer: Kuşçu Marina Su Sporları Merkezi
Tarih: 11-14 Eylül 2025
Ödül Töreni: 14 Eylül 2025 – Saat 16.30