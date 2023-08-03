Kuşçu Marina Oltacıları Bekliyor

Kocasinan Belediyesi, şehrin sosyal hayatına renk katmak ve Kayseri'de amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu Marina'da hafta sonu düzenleyeceği 'Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri' etkinliğinin hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe tüm Kayserilileri davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için bir dizi etkinlik hazırladıklarını vurguladı.

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  • 03.08.2023 12:52
  • Güncelleme: 03.08.2023 13:50
Kuşçu Marina Oltacıları Bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, şehrin sosyal hayatına renk katmak ve Kayseri’de amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu Marina’da hafta sonu düzenleyeceği ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ etkinliğinin hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe tüm Kayserilileri davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için bir dizi etkinlik hazırladıklarını vurguladı.

Şehrin içerisinde deniz manzaralı bir dinlenme alanı olan Kuşçu’yu bir cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek için bir dizi etkinlik hazırladıklarını söyledi. Vatandaşların mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesi ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret ediyoruz. Bu kapsamda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ kapsamında çok renkli organizasyonlar hazırladık. Hafta sonunu doğal güzellikler içerisinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hafta sonu düzenleyeceğimiz etkinliğimize davet ediyorum. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı, artık bir cazibe merkezi haline geldi” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, Armoni Müzik ve Tolga Konseri, Off-Road, Pars Motor ve meşale gösterisi, olta balıkçılığından spor parkuru oyun ve etkinliklerine, çocuklar için özel etkinliklerden meşale ile kamp ateşi ve geleneksel okçuluk gösterisine kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek faaliyetler yer alacak.

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İHA

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