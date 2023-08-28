Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

SOM Investment, Kayseri'de Jeotermal Enerji Santrali çalışmalarını sürdürüyor. SOM Investment Yönetim Kurulu Başkanı Samet Koç, 'Önümüzdeki 2024 yılında kuyularımız açılmış ve su debileri belli olmuş olacak. İnşallah 2025 yılında Kuşçu'da sıcak suyu servis etmeye başlarız' dedi. 

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  • 28.08.2023 16:44
  • Güncelleme: 28.08.2023 16:44
Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Kayseri’de sıcak su aramalarının sürdürüldüğünü belirten Koç, “Ülkenin çeşitli yerlerinde rüzgar enerjisine, güneş enerjisine ve yeşil hidrojene dayalı enerji yatırımları yapıyoruz.  Jeotermalde de yatırımımızı Kayseri’den yana kullanmak istedik. Kendi memleketim olan Kuşçu’da bir arayışa girdik. Şu an Kuşçu’yla Kızık arasında bir arayıştayız. Arama ruhsatımızı aldık ve raporlarımız çıktı. Kızık tarafında MTA’nın sınırı var ve orada ciddi anlamda bir sıcak su var. Bunu çıkartıp Kuşçu’da değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Koç, Kayseri’de yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali’nin benzerini Ağrı’da yaptıklarını ifade ederek, “Jeotermalde denildiğinde insanın aklına çok bir şey gelmiyor olabilir. Özellikle termal turizm ve seracılık anlamında çok gelişti. Örneğin, Ağrı  bir yatırımımız var. Diyadin bölgesinde Jeotermal Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Böyle yerlerde özellikle domates ve çilek gibi çok verimli ürünler çıkabiliyor” dedi.

“BİRİ KIZIK TARAFINDA BİRİ DE KUŞÇU’DA OLMAK ÜZERE İKİ KUYU AÇACAĞIZ”

Koç, Kayseri’de kış aylarının soğuk geçmesinden kaynaklı olarak ürün çeşitliliğinin az olduğunu söyledi. Yapılacak olan bu tesisle, toprağın ısıtılabileceğini ve tarımsal verimliliğin artacağını söyleyen Koç, “jeotermal sıcak su kaynaklarıyla birlikte toprağı belli bir ısıda tutabiliyorsunuz. Bir sera yaptığınızda onun içini belli bir ısıda tutarak tarımsal ürünlerde ciddi verimliliğe ulaşılabiliyor. Bu yüzden bu yaptırımı buraya yapacağız inşallah. Böyle bir karar aldık ve yaklaşık 2 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Önemli bir aşamayı geçtik. Jeoteknik raporumuz çıktı. Hangi kuyudan ne kadar sıcaklıkta su alacağımız belli oldu. Biri Kızık tarafında biri de Kuşçu’da olmak üzere iki kuyu açacağız. Bu sular çıktıktan sonra özellikle Kuşçu’da bunu kışları evlere sıcak su ve kalorifer tesisatı suyu olarak servis etmek istiyoruz. Bu bölgede çiftçilerimize seracılık desteği almalarını ve bu sıcak sudan faydalanarak ürün çeşitliliğini arttırmak istiyoruz. Kızık tarafına küçük bir elektrik üretim tesisi kuracağız. Jeotermal sudan, ısıyı kullanarak elektrik de üretebiliyoruz. Tabi burada sular Ege Bölgesi’ndeki kadar yüksek ısıda değil. Ama yinede belli aşamalarda bizim işimizi görecek” diye konuştu.

Son olarak hizmetin vatandaşlara ulaşmasına az bir süre kaldığını ifade eden Koç şunları söyledi:

“Şu an arama ruhsatını aldık. Bunu işletme ruhsatına çevireceğiz. ÇED ve imar işerimiz var. 2, 2 buçuk yıl içerisinde işletmeye geçmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki 2024 yılında kuyularımız açılmış ve su debileri belli olmuş olacak. İnşallah 2025 yılında Kuşçu’da sıcak suyu servis etmeye başlarız”

1ha

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