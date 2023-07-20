Kuşçu'ya Dev Jeotermal Enerji Yatırımı

SOM Investment Kayseri'de Jeotermal Enerji Santrali kurmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapan SOM Investment, santralin, Kocasinan Kuşçu’da toplam 971,90 hektarlık alanda kurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “SOM Investment Kayseri'de Jeotermal Enerji Santrali kurmak için çalışmalara başladı. Kayseri Kocasinan'a bağlı Kuşçu Mahallesi'nde toplam 971,90 hektarlık alanda Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı alan SOM Investment yeşil enerji yatırımlarına devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Kocasinan Belediyesi'nin de kendi enerjisini üretmek için Ar-Ge çalışmaları yaptığı ve ilerleyen süreçte o bölgede benzer bir çalışmaya imza atacağı öğrenildi.