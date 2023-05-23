KUSMALL AVM'den 19 Mayıs Haftasında bir değil iki etkinlik

KUMSMALL AVM 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hafta sonu iki ayrı etkinlik gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen etkinliklerde önce Bilek Güreşi, daha sonra da Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı. Bilek Güreşi Turnuvası'na Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı da katıldı.

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  • 23.05.2023 11:46
  • Güncelleme: 23.05.2023 12:09
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KUSMALL AVM'den 19 Mayıs Haftasında bir değil iki etkinlik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KUMSMALL AVM 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hafta sonu iki ayrı etkinlik gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen etkinliklerde önce Bilek Güreşi, daha sonra da Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı. Bilek Güreşi Turnuvası’na Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı da katıldı.

KUMSMALL AVM, özel günlerde özel etkinlikler yapmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 20 Mayıs Cumartesi günü Bilek Güreşi Turnuvası yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Güçlü Bilekler, Güçlü Nesiller” sloganıyla organize edilen turnuvanın sürpriz bir ziyaretçisi de vardı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da turnuvayı izledi ve sadece izlemekle kalmadı bilek güreşi de yaptı. KUMSMALL AVM, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 21 Mayıs Pazar günü de Ayak Tenisi Turnuvası gerçekleştirdi.

KUMSMALL AVM ziyaretçileri her iki turnuvayı da ilgiyle takip etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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