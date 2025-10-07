Kütüphane kapanış saatleri uzatılıyor: Vali Çiçek talebe yanıt verdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir öğrencinin kütüphane saatleriyle ilgili talebine karşılık verdi. Çiçek, öğrencinin okul çıkışı saatlerinde kütüphaneden yeteri kadar faydalanamadığını belirtmesi üzerine, “Kocasinan Halk Kütüphanesi Kültür Bakanlığımız ile Kocasinan Belediyesinin birlikte yaparak şehrimize kazandırdıkları yeni bir kütüphane olarak yakın zaman önce hizmete girdi. Paylaşımınız üzerine hem Kocasinan Belediye Başkanımızla hemde Kültür müdürümüzle görüştüm.Önümüzdeki haftadan itibaren talebinizin karşılanacağını kütüphanemizin 22 ye kadar açık olacağını bildirdiler” ifadelerini kullandı.