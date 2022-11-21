Kütüphanede Öğrencileri Başkan Büyükkılıç Karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencileri kütüphane girişinde 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı. Başkan Büyükkılıç, kütüphaneyi gezerek, ders çalışan gençlerin tek tek taleplerini dinledi.

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  • 21.11.2022 10:30
  • Güncelleme: 21.11.2022 10:34
Kütüphanede Öğrencileri Başkan Büyükkılıç Karşıladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, öğrencileri kütüphane girişinde ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Başkan Büyükkılıç, kütüphaneyi gezerek, ders çalışan gençlerin tek tek taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, kütüphanelerde öğrencilerle buluşmayı da ihmal etmiyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerin talepleri doğrultusunda yakın zamanda hizmete açtığı 9’uncu kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi’nde öğrencilerle buluştu. Akşam saatlerinde de hizmet veren Erkilet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelen Büyükkılıç, kütüphane girişinde ‘hoş geldiniz diyerek’ tokalaştığı gençlere kütüphaneden memnun olup olmadıklarını da sordu. Gençlerden memnun oldukları yanıtını alan Büyükkılıç, başka istek ve ihtiyaçları bulunup bulunmadığını da öğrendi. Ders çalışmak ve kitap okumak için kütüphaneye gelen öğrenciler ile yakından ilgilenerek, herhangi bir talepleri olup olmadığını soran, öğrencilerin ders durumları ve çalışmaları hakkında da bilgiler edinen Başkan Büyükkılıç, onlara kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Erkilet Kütüphanesi ziyaretinde “Elinizdeki imkânların, servetin, sağlığın, kıymetini bilin, annenizin, babanızın, ailenizin, vatanınızın kıymetini bilin, bilin. Vakit en önemlisi, çünkü çark dönüyor, geriye gelmiyor” diyerek gençlere nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, kütüphane raflarındaki kitapları da inceledi.

Kütüphaneler şehri Kayseri’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik destek kurslarının yanı sıra, öğrencilere yol, burs, yemek ve kırtasiye, çamaşır yıkama hizmeti ile barınma desteği sağlayan öğrenci dostu Büyükkılıç, diğer taraftan da hizmete açtığı kütüphanelerle de onların kendisini geliştirmesine katkı sağlıyor.

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İHA

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