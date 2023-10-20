Kütüphaneler 9 Ayda 1 Milyon 689 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapseverlere hizmet veren 11 kütüphaneyi yılın 9 ayında 1 milyon 689 bin 725 kitapsever ziyaret ederken kitap kurtları kütüphanelerden 164 bin 23 kitap ödünç aldı.

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  • 20.10.2023 10:03
  • Güncelleme: 20.10.2023 10:25
Kütüphaneler 9 Ayda 1 Milyon 689 Bin Kişiye Hizmet Verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapseverlere hizmet veren 11 kütüphaneyi yılın 9 ayında 1 milyon 689 bin 725 kitapsever ziyaret ederken kitap kurtları kütüphanelerden 164 bin 23 kitap ödünç aldı.

Mevcut kütüphaneleri son teknoloji ürünleri ile modernize eden ve nezih ortamlarıyla hizmet sunan yeni kütüphane projelerini hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kitapseverlerden yoğun ilgi gören ve tam not alan kütüphane hizmetlerini sürdürüyor. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kadim kenti kütüphaneler şehri yapma yönünde 2023 yılında da yeni kütüphaneleri hayata geçirirken, 2023 yılının geride kalan 9 ayında Büyükşehir’in toplamda 169 bini aşkın basılı eserle hizmet veren 11 kütüphanesinden 1 milyon 689 bin 725 kitapsever faydalandı. Modern sistemlere sahip, nezih ortamları ile hizmet veren Büyükşehir kütüphanelerinden 164 bin 23 kitap ödünç alındı. 2023 yılında 450 kişi kapasiteli Halit Özkaya Kütüphanesi ve 250 kişi kapasiteli Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nu hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerinin toplam kapasitesini 4 bin 450’ye çıkartırken kitapseverlerin yoğun ilgisi ile kütüphanelerin üye sayısı da 298 bin 650 kişiye ulaştı. Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren büyükşehir belediyesi, 2023 yılında şehre kazandırdığı kütüphanelere bir yenisini daha ekliyor. Çalışmalarında son aşamaya gelinen 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan 5 bin 500 metrekarelik devasa halk kütüphanesinin yakın zamanda millet bahçesinin açılışı ile hizmete girmesi planlanıyor. Haftanın yedi günü Kütüphanelerde kitapseverlere çay ve çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odalarının yanı sıra kütüphaneye üye olan herkese ücretsiz fotokopi imkânı da sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda modern kütüphaneler inşa ederken teknolojinin imkânlarından da faydalanarak akademik kütüphanelerde olduğu gibi katalog tarama sistemi ve kütüphane otomasyon sistemini de kütüphane sistemine entegre bir şekilde kullanıyor.

Kütüphane üyeliği bulunan kitapseverler 15 günlüğüne 1 adet kitap ödünç alabilirken bu sürede bitmeyen kitaplarını 2 kez 10 günlüğüne uzatma yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, yaşayan kütüphaneler oluştururken kütüphanelerinde kültürel faaliyetlere, etkinlik ve konferans salonlarına da yer veriyor. Büyükşehir kütüphanelerinde haftanın her günü çocuk etkinlikleri düzenlenerek çocukların masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi atölyelerde keyifli saatler geçirmeleri planlanıyor.

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İHA

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