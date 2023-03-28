Kütüphaneler Haftası'nda Talas bambaşka

59. Kütüphaneler Haftası, Talas Belediyesi bünyesinde bulunan 4 kütüphanede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Birisi 7/24 açık olmak üzere toplam 4 kütüphanede yarım milyondan fazla kişiye hizmet ulaştıran Talas Belediyesi, bu kez de kütüphanelerinde minikleri ağırladı. Bu yıl 59.’su kutlanan kütüphaneler haftası nedeniyle Talas Belediyesi 7/24 Kütüphanede anaokulu çocuklarına özel program düzenlendi.

Çocuklara kütüphane ortamının tanıtılması ve kitapların sevdirilmesinin hedehlendiği programda eğitici çizgi filmlerden kitap tanıtımına kadar birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerin ilk konuğu Yaşam Paylaşım Anaokulu öğrencileri ve eğitimciler oldu. Program sonunda kütüphane ve etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşan Anaokulu öğretmeni Nur Hanım, “Kütüphaneler haftasında çocuklara kütüphane ve kitap sevgisini aşılamak için buradayız ve burada olmaktan çok mutluyuz. Başkanımıza ilçemize kazandırdığı bu kütüphaneden ve düzenlediği bu programdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düşüncelerini paylaşan minikler de “Teşekkürler Başkan Amca” diyerek duygularını dile getirdi.