Kütüphanelerden 2022’de yaklaşık 2 milyon kişi faydalandı

‘Okuyan ve okutan şehir Kayseri’ sloganıyla Kayseri’de açılan kütüphaneler öğrenciler başta olmak üzere her yaş gurubunda yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapseverlere hizmet veren 9 kütüphaneden 2022 senesinde kaç kişinin faydalandığı duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kültür hazinesi kütüphanelere 2022 yılında 65 bin 23 üye olurken toplam, üye sayısının 229 bin 307 kişiye ulaştığı belirtildi. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısının ise toplam 1 milyon 989 bin 725 olduğunun vurgulandığı açıklamada 2022’de kitapseverler tarafından 328 bin 705 kitabın da ödünç alınarak okunduğu aktarıldı.

2023’TE YENİ KÜTÜPHANELER HİZMETE GİRECEK

Eğitim ve kültür faaliyetlerinin 2023 senesinde de devam edileceğinin anlatıldığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da yeni kütüphaneleri kente kazandırmayı hedefliyor. İnşa çalışmaları devam eden 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak olan 5 bin 500 metrekarelik devasa halk kütüphanesinin 2023 yılında hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Büyükşehir’in bir diğer kütüphane projesi olan ve çalışmaları süren çocuklara yönelik Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun da 2023 yılında hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, ilçelere de ihtiyaç ve talep doğrultusunda 2023 yılında yeni kütüphaneler kazandırmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.