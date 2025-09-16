Kuyumcu soyguncusu 100 gün sonra tahliye edildi

Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya soygun girişiminde bulunan H.D. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan O.Ç. hakkında karar çıktı.

Olay 15 Mayıs 2025 saat 16.50 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kar maskeli bir kişi girdiği kuyumcuda silahı çıkartıp altınların çantaya doldurulmasını istedi.

İddiaya göre iş yeri sahibinin çekmeceyi açmasıyla panikleyen şahıs daha sonra koşarak kaçtı. Soygun girişiminde bulunduğu gerekçesiyle H.D. ile ona yardım ettiği suçlamasıyla O.Ç. hakkında dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar O.Ç. ve H.D. ile avukatları katıldı. Sanıklardan H.D., “Pişmanım” dedi. O.Ç. ise “Bu suçu kendime yakıştıramıyorum. Gerçekten çok pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan H.D. 5 yıl hapis cezası vererek tutukluluğuna karar verdi. O.Ç.’ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi

