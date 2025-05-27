Kuyumcu soymaya çalışan bankacı kadının yargılanmasına başlandı

Olay, 13 Mart’ta, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı’ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Banka çalışanı N.Ç., yaşlı kadın kıyafetleri giyip gözlük ve başörtüsü takarak M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına gitti. 600 bin TL’lik altın alacağını söyleyen N.Ç., iş yeri sahibi M.O.’ya yanında getirdiği biber gazını sıkıp taşla saldırdı. M.O. ile şüpheli arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine işyerine polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay ile ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık N.Ç., müşteki M.O. ile sanık avukatı katıldı.

SANIK N.Ç.: ORADAKİLERİN EKINOMİK OLARAK RAHAT, BENİM İSE SIKINTI İÇİNDE OLMAM ZORUMA GİTTİ

Mahkemede konuşan tutuklu sanık N.Ç., “Yağma gibi niyetim yoktu. Psikolojik ve ekonomik olarak büyük sıkıntılar içindeydim. Oradakilerin ekonomik olarak rahat olmaları benim de sıkıntı içinde yaşamam zoruma gitti. Biraz dolaşıp sonra geri geldim. Kuyumcu dükkanına girdim, M.O. ile sohbet ettim. Altınları almaya yeltenmedim. Müştekiye zarar verme niyetim yoktu. Bana hamle yaptı. ‘Pişman oldum’ gitmek istedim, mesleğim var. Ailemin durumu da iyi, yağma gibi bir niyetim yoktu” dedi.

İşyeri sahibi ve müşteki M.O., “Sanığın niyeti beni etkisiz hale getirdikten sonra bileziği almaktı. Her şey kamera görüntülerinde görüldüğü gibi. Olayın spontane geliştiği düşünmüyorum. Sanığa elinde taş ve gazla mı gezdiğinin sorulmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.