Altın piyasasında son günlerde yaşanan düşüş, yatırımcıyı harekete geçirdi. Kazancılar Çarşısı’ndaki esnaflar talebe yetişmekte zorlandı. 26 yıldır sarraflık yapan Hüseyin Özhüsrevoğlu altındaki düşüşü değerlendirdi. Özhüsrevoğlu, “Çıraklıktan beri bu sektördeyim. Biz bu düşüşleri aslında alım fırsatı olarak görüyoruz. Son 25-26 yılda ilk defa bu kadar net yüzde 10'luk bir düşüş yaşadı altın. Bu da alım noktasında yatırımcısına bayağı bir fırsat doğurdu. Bu sebeple de birkaç gündür, özellikle 2 gündür çok fazla talep var. Kuyumcular talebe yetişmekte zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

“ALTIN HİÇBİR ZAMAN GÖRDÜĞÜ RAKAMI UNUTMAZ”

Altın fiyatlarından bahseden Özhüsrevoğlu fiyatların tekrar yükseleceğini söyledi. Özhüsrevoğlu, “Çeyrek altınlarımız 11 bin 450 TL, gram altınımız 6 bin 500 TL, 24 ayarımız da 6 bin 850 TL'den piyasada. Yani altında kendi adıma daha fazla bir düşüş beklemiyorum. Buralardan kademe olarak yükseleceğini düşünüyorum. Altın hiçbir zaman gördüğü rakamı unutmaz. Mutlaka yatırımcısını sevindirir. Kademeli olarak da yılsonuna kadar yine 7 bin 500- 7 bin 700 TL seviyelerini mutlaka görecektir” diye konuştu.