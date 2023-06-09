Kuyuya düşen keçi 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kayseri’de kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bir keçi yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler kuyuya düşen keçiyi kurtarmak için halat sistemi kurdu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda keçi düştüğü 10 metrelik kuyudan kurtarıldı.