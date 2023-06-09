Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
- 09.06.2023 16:28
- Güncelleme: 09.06.2023 16:51
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Talas ilçesinde kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Tablakaya Mahallesi’nde bir kuyudan yavru kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenle kuyuya indi. Yavru kediyi bulunduğu yerden alan ekipler, doğal yaşamına bıraktı.
İHA
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