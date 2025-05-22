Kuzeninin ölümüne sebep olan düğün magandasına 16 yıl 8 ay hapis

Olay 12 Ekim 2024 tarihinde Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana geldi. M.İ. düğünde havaya ateş ederken silah tutukluluk yaptı. M.İ. şarjörü çıkarttıktan kısa süre sonra silah ateş aldı. S.İ. silahtan çıkan mermi ile başından vuruldu. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili sanık M.İ. hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçlarından dava açıldı. Bir önce görülen duruşmada olayda hayatını kaybeden S.İ.’nin babası, annesi, eşi, çocukları sanığın en ağır cezayı almasını istemişlerdi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bugün görülen karar duruşmasına olayda hayatını kaybeden S.İ.’nin müşteki olan annesi, babası, eşi ile tutuklu sanık M.İ. ve taraf avukatları katıldı. Müştekilerden T.İ., “Kasıtlı öldürmüştür. İdamını istiyorum. İnsan biraz üzülür. Bu başı dik yürüyor” dedi. Müştekilerden Z.İ. ise, “Üç çocuğu yetim, bir kadını dul bırakmıştır. İnsan üzülür bu hala başı dik yürüyor” dedi.

Sanık ise, “Kesinlikle kasıt yok. Hayatımın en büyük pişmanlığını yaşıyorum. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti sanık M.İ.’ya ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçundan verilen ceza ertelendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.