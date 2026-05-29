Kuzenlerin 'ot ilaçlama' kavgasında 1 yaralı

Kayseri'de, kuzenler arasında 'ot ilaçlama' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kuzen olan A.D. ile B.D., gündüz saatlerinde Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesindeki bir arazide “ot ilaçlama” meselesi nedeniyle tartıştı.Gece saatlerinde Kocasinan Bulvarında bir araya gelen ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. B.D. cebinden çıkardığı bıçakla A.D.’yi yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 
 

Haber Merkezi

