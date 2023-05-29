Kuzey Çevreyolu'nda kaza: 4 yaralı

 Kayseri Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hızlıca hastaneye kaldırıldı.

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  • 29.05.2023 22:03
  • Güncelleme: 29.05.2023 22:03
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Kuzey Çevreyolu'nda kaza: 4 yaralı

Kaza, akşama doğru Kuzey Çevreyolu'nda  meydana geldi. Kazada otomobil kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

1ha

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