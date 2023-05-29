Kuzey Çevreyolu'nda kaza: 4 yaralı
Kayseri Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hızlıca hastaneye kaldırıldı.
- 29.05.2023 22:03
- Güncelleme: 29.05.2023 22:03
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Kaza, akşama doğru Kuzey Çevreyolu'nda meydana geldi. Kazada otomobil kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
1ha
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