Kuzey Çevreyolunda Kaza: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti
Edinilen bilgilere göre, Erkilet Kuzey Çevre Yolu’nda seyir halinde olan A.Ö. yönetimindeki 52 ABD 345 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje girdi. Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı.
Ekipler Seferber Oldu
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araç Çekiciyle Kaldırıldı
Kazanın ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.