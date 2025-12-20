Kuzey Makedonya'da D. Mehmet Doğan Konuşuldu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 11. Uluslararası Yahya Kemal Türkçe Şiir Şöleni kapsamında Köklü Derneği ev sahipliğinde Mehmet Doğan Özel Programı gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya'da D. Mehmet Doğan Konuşuldu

Programda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Balkanlardan çekilişin acısının hâlâ güçlü bir şekilde hissedildiğini belirterek, “Bir zamanlar bizim olan bu topraklarda kültür ve medeniyetimizin izlerini görmek bizleri ziyadesiyle duygulandırmaktadır.” dedi.

Üsküp doğumlu büyük şair Yahya Kemal Beyatlı’nın “Türkçenin çekilmediği yerler vatandır.” sözünü hatırlatan Bıyıklı, siyasi sınırlarla kültür sınırlarının birbirinden farklı olduğuna dikkati çekerek, “Rumeli bizim kültür hudutlarımızın içindedir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında D. Mehmet Doğan’ın Türk kültür ve düşünce hayatındaki müstesna yerine işaret eden Bıyıklı, Doğan’ın Türkçe davasının yılmaz bir savunucusu olduğunu, Büyük Türkçe Sözlük ile kaybolan kavramların yeniden kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

D. Mehmet Doğan’ın Millî Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı üzerine yaptığı çalışmalarla millî bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade eden Bıyıklı, Doğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Yazarlar Birliği’nin de Türkiye’nin önde gelen kültür kurumları arasında yer aldığını kaydetti.

Mehmet Doğan’ın Balkanlara özel bir muhabbet beslediğini dile getiren Bıyıklı, “Anadolu’yu hakkıyla anlamak için Balkanları anlamak gerekir derdi. Balkanlara gitmeyi, özümüze gitmek olarak değerlendirirdi.” diye konuştu.

Programın sonunda Bıyıklı, merhum D. Mehmet Doğan’ın Balkanlar’da anılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, organizasyona katkı sunan Köprü Derneği’ne teşekkür etti.

Öte yandan programda, şölene katılan şairler de söz alarak Mehmet Doğan’a dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kültepe-Koramaz Derneği'nden 2025'te kültür ve tarihe güçlü katkı
Kültepe-Koramaz Derneği’nden 2025’te kültür ve tarihe güçlü katkı
Doç. Dr. Sönmez:'Mezar taşı okumak ve ekran kaydırmak hafızayı zayıflatıyor'
Doç. Dr. Sönmez:“Mezar taşı okumak ve ekran kaydırmak hafızayı zayıflatıyor”
Yeşilhisar'da Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi
Yeşilhisar’da Gazze’ye yardım kermesi düzenlendi
Şirketlerde elektronik ticari defter sistemi zorunlu olacak
Şirketlerde elektronik ticari defter sistemi zorunlu olacak
Başkan Ahmet Taş'tan B.Şehir eski Başkanı Çelik'e anlamlı ziyaret
Başkan Ahmet Taş'tan B.Şehir eski Başkanı Çelik'e anlamlı ziyaret
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Brifing
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Brifing
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!