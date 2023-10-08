KW PARS Kayseri Bölge Müdürlüğü'nce 'Yaza Veda' Etkinliği düzenlendi

Dünyanın önemli gayrimenkul şirketlerinden olan Keller Williams Realty'nin bünyesinde faaliyet gösteren Keller Williams PARS Gayrimenkul Kayseri Bölge Müdürlüğü'nce 'Yaza Veda' etkinliği düzenlendi.

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  • 08.10.2023 17:48
  • Güncelleme: 08.10.2023 17:48
KW PARS Kayseri Bölge Müdürlüğü'nce 'Yaza Veda' Etkinliği düzenlendi

‘Yaza Veda’ etkinliği kapsamında konuşan KW PARS İşletme Sahibi Mustafa Korur, “Yaz aylarını uğurlayıp sonbahara ‘merhaba’ derken bölgeye de dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına herkesi, borçlu olduğumuz doğaya ‘temiz doğa, temiz toplum’ sloganıyla davet ediyoruz. İşimiz sadece gayrimenkul alanı kapsamında değil; kültürel miraslarımıza sahip çıkarak, sosyal alanlarda birbirimizi harekete geçirmemiz ve katkı sağlamamız gerekiyor” dedi.
Dünyanın önemli gayrimenkul şirketlerinden olan Keller Williams Realty’nin bünyesinde Kayseri’de faaliyet gösteren Keller Williams PARS Gayrimenkul Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce ‘Yaza Veda’ etkinliği düzenlendi.
‘Yaza Veda’ etkinliği kapsamında bir araya gelen KW Pars Gayrimenkul danışmanları, sosyal sorumluluk adına bölgede temizlik çalışmaları da yaptı. ‘Yaza Veda’ etkinliği kapsamında konuşan KW PARS İşletme Sahibi Mustafa Korur, “Kayserimizin Kültür Mirası Koramaz Vadisi’nde şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren çalışma arkadaşlarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Yaz aylarını uğurlayıp sonbahara ‘merhaba’ derken bölgeye de dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına herkesi, borçlu olduğumuz doğaya ‘temiz doğa, temiz toplum’ sloganıyla davet ediyoruz. İşimiz sadece gayrimenkul alanı kapsamında değil; kültürel miraslarımıza sahip çıkarak, sosyal alanlarda birbirimizi harekete geçirmemiz ve katkı sağlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki, doğaya ve tarihe saygısı olmayanın kimseye saygısı yoktur. Bu bilinçle hareket etmekle birlikte ticari faaliyetlerimiz dışında önceliğimiz kendi aile üyelerimizden başlayarak topluma farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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