KYK burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredileri hesaplara yatırılmaya başlandı.

KYK burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını 4 Kasım akşamında duyurmuştu.

Bakanlık, burs ve öğrenim kredilerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Burs ve öğrenim kredileri, 18 ile 20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin oluşturmuş olduğu Ziraat Bankası hesaplarına yatacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi ‘0’ ve ‘2’ olan öğrenciler bugün, ‘4’ ve ‘6’ olanlar yarın ve ‘8’ olanlar ise ödemelerini Perşembe günü alacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor
Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor
Melikgazi'de İki Yeni Sosyal Tesis
Melikgazi’de İki Yeni Sosyal Tesis
Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor
Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor
Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette
Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette
Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere
Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!