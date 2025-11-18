KYK burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını 4 Kasım akşamında duyurmuştu.

Bakanlık, burs ve öğrenim kredilerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Burs ve öğrenim kredileri, 18 ile 20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin oluşturmuş olduğu Ziraat Bankası hesaplarına yatacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi ‘0’ ve ‘2’ olan öğrenciler bugün, ‘4’ ve ‘6’ olanlar yarın ve ‘8’ olanlar ise ödemelerini Perşembe günü alacak.