KYK yurdu çıkmayan öğrenciler özel yurtlara yöneldi: En düşük fiyat 7 bin 500 lira

KYK yurt sonuçları açıklandıktan sonra, devlet yurdu çıkmayan öğrenciler Kayseri'deki yarı özel ve tam özel yurtlara yöneldi. Üniversite çevresindeki bu yurtların fiyatları, kişi sayısına ve sunulan imkanlara göre değişiyor. En düşük fiyatlar yaklaşık 7 bin 500 liradan başlayıp, 20 bin lira ve üzerine kadar çıkabiliyor. Yemek, internet, faturalar ve ulaşım hizmetleri dahil olmak üzere, iki kişilik bir odada kalmak isteyen bir öğrenci için aylık ortalama ücretler 10 bin lira ile 18 bin lira arasında değişiyor.

Yurt müdürü Nadire Karaer özel yurtlar hakkında, “Tam özel yurtlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı oluyor ve onlar tarafından denetleniyor. Fiyata dahil olan hizmetlerimiz arasında sabah kahvaltı, akşam yemeği, üniversiteye servis, elektrik, su, doğalgaz ve internet bulunmakta. Oda temizliği haftada iki kez ücretsiz yapılır, ayrıca çamaşır yıkama ve güvenlik hizmetleri de mevcut. Yurdumuzda iki, üç, tek ve dört kişilik odalar bulunmaktadır. KYK sonuçları açıklandığı için, KYK'da yer bulamayan öğrenciler özel yurtlara yoğun talep gösteriyor. Her şey dahil yurt fiyatlarımız odaların özelliklerine veya kişi sayısına göre 8 bin lira ile 10 bin lira arasında değişmektedir. Servisimiz, öğrencileri kapının önünden alıp üniversiteye bırakır ve tekrar geri getirir. Tek kişilik odamızın fiyatı 15 bin lira. Bazen tek kişilik odalarda yer kalmadığı için iki kişilik odaları tek kişiye tahsis ediyoruz, bu durumda fiyat 18 bin lira olmakta. Üç kişilik odalar 9 bin lira, dört kişilik odalar ise 8 bin lira. Üniversite öğrencilerimiz geçen hafta gelmeye başladılar. Bu tarz tam özel yurtlarda sadece üniversite öğrencileri ve öğrenci olup çalışanlar kalabilir ancak diğer kişiler kalamaz. Bu tarz öğrencilerin kalabileceği tam özel yurtlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tam anlamıyla denetlenmektedir. Yangın güvenliği, su ve gaz tesisatı ve depreme dayanıklılık gibi konular sezon başında ve sezon ortasında olmak üzere iki kez kontrol edilmektedir” diyerek öğrencilerin kalabileceği özel yurt imkanlarını anlattı.