KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2025-2026 dönemi yurt yerleştirme sonuçları açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taahhütname onay işlemlerinin 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.