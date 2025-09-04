KYK yurt ücretleri yüzde 40 zamlandı

KYK yurt ücretleri 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde yüzde 40 arttı.

 KYK yurt ücretleri 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde yüzde 40 arttı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yüzde 40 zam ile birlikte 1'inci tip yurt ücretleri 517,50 TL'den 750 TL'ye, 2'inci ve 3'üncü tip yurt ücretleri 607,50 TL'den 850 TL'ye, 4'üncü tip yurt ücretleri 720 TL'den 1050 TL'ye, 5'inci tip yurt ücretleri 765 TL'den 1150 TL'ye, 6'ıncı tip yurt ücretleri ise 855 TL'den 1250 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi

