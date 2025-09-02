KYK yurtlarına alınmayan eşyalar neler?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla bazı eşyaların yurda sokulması yasak. Öğrenciler ise yurtlara alınmayacak eşyaların ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki KYK yurtlarına alınmayan eşyalar neler?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla bazı eşyaların yurda sokulması yasak. Yönetmelik gereği öğrenciler, odalarında yangın ve güvenlik riski taşıyan cihazları bulunduramaz. Buna göre elektrikli ısıtıcı, su ısıtıcısı (kettle), tüp, ocak, rezistans, elektrikli soba, mikrodalga, tost makinesi ve kahve makinesi gibi küçük mutfak aletleri yasaklı eşyalar arasında yer alıyor. Ayrıca mum, tütsü, nargile, yanıcı ve patlayıcı maddeler, alkol, tütün ürünleri, uyuşturucu, silah ve kesici-delici aletler de yurda sokulamıyor. Gürültüye neden olabilecek amfi, davul ve elektrikli gitar gibi müzik aletleri de kabul edilmiyor.

Öğrenciler ise yurtlara kişisel bakım malzemeleri, giysiler, ders araç-gereçleri, bilgisayar gibi eğitim araçlarını ve gerekli temel eşyalarını götürebilecek.

