KYK yurtlarında Kur'an kursu açıldı
Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzede ailelerin çocuklar için İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı.
- 23.02.2023 14:13
- Güncelleme: 23.02.2023 14:13
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzede ailelerin çocuklar için İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur’an kursu açıldı.
İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, kursun ilk gününde miniklerle bir araya geldi. 4-6 yaş grubundaki çocuklarla yakından ilgilenen Altunkaya; onlarla birlikte ders yaptı.
İHA
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