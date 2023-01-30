Lazer Göz Ameliyatı riski nedir? Göz doktorları neden gözlük kullanır?

Görme bozukluğu yaşayan kişilerin tedavisinde 3 farklı yol vardır. Bunlar; gözlük kullanımı, lens kullanımı ve kalıcı çözüm olan lazer göz ameliyatı olarak bilinir. Özel Tekden Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Musa Karataşgüler ise lazer göz ameliyatının doğru kişiye uygulandığında güvenli bir tedavi şekli olduğunu ifade etti.

LAZER GÖZ AMELİYATI NEDİR

Lazer göz ameliyatının 18 yaş üstü 40 yaş altı kişilere uygulanabileceğini ifade eden Uzman Karataşgüler, “Lazer göz ameliyatı, gözün ön kısmındaki kornea dokusuna lazer yaparak kişiyi refraksiyon (kişinin bulanık görmesidir. Miyop, hipermetrop, astigmat gibi çeşitli isimler verilir) kusurlarından kurtarmaktır. Gözlük, kontak lens ve lazer ameliyatı gibi 3 şeyle görme bozukluklarını tedavi edebiliyoruz ve netlik sağlamış oluyoruz. Excimer Lazerde yaşa dikkat edilir; kişi 18 yaşını geçmiş, 35-40 yaşın altında olmalıdır. İkincisi, derecelerin durmuş olması gerekir, her yıl gözlük değiştiğinde dereceler artıyorsa lazer önermiyoruz. Son olarak da gözün uygunluğuna bakıyoruz. Bunu da testlerle anlıyoruz” dedi.

RİSKİ NEDİR

Lazer göz ameliyatının doğru kişiye uygulandığında riskinin olmadığı söyleyen Uzman Karataşgüler, “Excimer Lazer güvenilir bir yöntemdir. Doğru kişiye, doğru göze yapılırsa herhangi bir riskle karşılaşmıyoruz fakat sonrasındaki takip çok önemlidir. İnce bir korneaya yapıldığında daha yüksek derecelerle karşılaşma olabilir; böyle bir hastaya lazer yapılırsa eski görmesinden daha bulanık görme gibi durum olabilir bu yüzden öncesinde muayenenin detaylı şekilde yapılması gerekiyor. Lazeri doğru hastaya yapmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

GÖZ DOKTORLARI NEDEN GÖZLÜK KULLANIR

Göz doktorlarının gözlük kullanımı sorusuyla sıkça karşılaştıklarını ancak bu kişinin tercihi olduğunu belirten Uzman Karataşgüler, “Hastalar da bu soruyu sık sık soruyor. Yapılan araştırmalarda da görülmüştür ki 100 tane göz doktorundan 30’u lazer yaptırmıştır. Toplumda da bu oran böyledir. Geri kalan kısım da lens veya gözlük kullanıyor. Ben gözlük kullanıyordum daha sonra lens kullanmaya başladım, herhangi bir sıkıntısını görmedim ve rahatım. Dolayısıyla 3’üncü bir yolu denemedim. Lens kullanımı da önemlidir, dikkatli kullanılmalıdır ve alerjisi olan kullanmamalıdır” diye konuştu.