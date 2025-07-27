Lazer tedavisinden sonra görme netliği ne zaman kazanılır?

Göz Hastalıkları Uzmanı ve Başhekimi Doktor Sait Nafiz Mutlu, Smile lazerin miyop ve astigmat tedavisinde en hızlı ve güvenli yöntem olduğunu belirterek, uygun göz yapısına sahip hastaların ertesi gün normal yaşantılarına dönebildiklerini söyledi. Başhekim Mutlu: “Burada Refraktif Cerrahi ile yaklaşık 20 yıldır uğraşıyorum. Bizim gözlükle alakalı, hipermetrop miyop, astigmat ile alakalı bir çözüm yolumuz. Bu Refraktif Cerrahi dediğimiz grupta LASIK, PRK, NOTOUCH ve SMILE lazer var. Bunlardan en çok kullandığımız SMILE lazer, Miyoplarda, Astigmatlarda rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Göz yapısı uygunsa SMILE lazer en hızlı ve en pratik sonucu veriyor. Kuralları vardır. Kurallara uyarsak sonucunuz gayet başarılı olur. Bu nedenle biz önce göz yapısına bakıyoruz. Göz yapısı uygun olan hastalarımıza herhangi bir endişe duymadan bu cerrahi uygulayabiliyoruz. SMILE lazer bir gecede iyileştiği için ertesi gün gündelik hayatı başlayabildiğiniz en iyi yöntemdir. Diğer yöntemler de kendine özgü gerekçeler ve kriterlerle hastanın göz yapısına karar verdirilmiş yöntemlerdir. Eğer bu yöntemleri uygulamamız gereken hastalar varsa onlara da doğru bir süreçleri anlatıyoruz ki yara iyileşmesi bazılarında bir haftayı bulabiliyor. Ama biz en pratik olanı, en hızlı, en güvenli olanı tercih etmek için öncelikle detaylı göz uygulaması yapmak istiyoruz. Cerrahi olarak bütün lazer cerrahilerin hedefi aynıdır. Hedef olarak bizim gözünün korneadaki yerine şekillendirme işlemidir. Bu işlemi yaparken sadece damlayla uyuştururuz. Ağrı olmaz ve çoğunlukla hastalarda ilk gece istirahatten sonra ertesi gün normal gündelik hayat başlar. SMILE lazer ve diğer cerrahi yöntemler için göz yapısının tamamen uygun olması gerekiyor. Yaş olarak 18'i geçmemiz gerekiyor. Numaranın son 7 yılda çok büyük hızla ilerlememiş olması gerekiyor. Bunlara bakarak biz hastaya uygun olmadığını söylüyoruz. Eğer uygunsa muayene ile aynı gün ameliyat planı yapabiliriz. Cerrahi işlem oldukça basittir. Damlayla uyuşturduğun için ağrı hissetmeyiz. 10-15 dakika sürer. Ertesi gün kontrol yaparız. Gündelik hayata hastayı başlatabiliriz” ifadelerini kullandı.