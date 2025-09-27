Le Trio Joubran'dan Kayseri'de Filistin'e Müzikal Destek: Ezgiler Direnişe Dönüştü

Gecede AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve çok sayıda davetli yer aldı. Kur’an tilaveti ve dualarla başlayan programda, Le Trio Joubran’ın sahne performansı salonda derin bir etki bıraktı.

Milletvekili Hulusi Akar konuşmasında, “Filistinli kardeşlerimizin yaptıklarında müthiş bir destan var. Müthiş bir direniş var. Müthiş bir iman var. Müthiş bir işbirliği var. Müthiş bir karşı koyuş var” diyerek Filistin halkının mücadelesine dikkat çekti.

Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında, yaşanan acıların ekranlardan taşarak insanların ruhuna işlediğini vurguladı: “Televizyonu kapattığımızda ızdırap bitmiyor. Haberleri geçtiğimizde soykırım bitmiyor. O çocukların feryatları bizlerle beraber gelmeye devam ediyor.”

Le Trio Joubran’ın ezgileri, gecenin duygusal yükünü taşıyan en güçlü ifade biçimi oldu. Müzik, bu kez sadece bir sanat değil; bir direniş, bir dayanışma ve bir çağrıydı.