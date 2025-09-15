'Lenfoma, her yaşta görülebilen bir kanserdir'

15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü. Lenf kanseri (lenfoma), lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin anormal çoğalmasıyla oluşan bir kanser türüdür. Dünya Lenfoma Farkındalık Günü'nde konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Keklik, 'Lenfoma, bağışıklık sistemimizin bir parçası olan lenf hücrelerinden köken alan ve her yaşta görülebilen bir kan kanseridir. Erken tanı ve doğru tedavi ile birçok hastada başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir' dedi.

15 Eylül günü, tüm dünyada 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü olarak kabil edilmiştir. Lenfoma yani lenf kanseri, lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin anormal çoğalmasıyla oluşan bir kanser türüdür. Lenfoma için ise erken teşhis, tedavi başarısını artıran en önemli faktördür. Dünya Lenfoma Farkındalık Günü’nde konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Keklik, “Lenfoma; bağışıklık sistemimizin bir parçası olan lenf hücrelerinden köken alan ve her yaşta görülebilen bir kan kanseridir. Erken tanı ve doğru tedavi ile birçok hastada başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. B semptomları çok önemlidir. Kilo kaybı, gece terlemesi ve halsizlik olursa mutlaka araştırılması gerekir. Bu özel günde; toplumda farkındalığı artırmak, belirtilere dikkat çekmek; uzun süren halsizlik, gece terlemesi, açıklanamayan kilo kaybı, lenf bezlerinde şişlik ve erken tanının önemini hatırlatmak hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım ki farkındalık hayat kurtarır” ifadelerinde bulundu.

