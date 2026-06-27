Levye ve Beyzbol Sopasından Sonra Trafikte Satırlı Kavga: Bu araçları kim denetleyecek?

ARACINDA SUÇ ALETİ BULUNDURAN SÜRÜCÜLERİ KİM DENETLEYECEK?

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, trafikte servis şoförü ile tartışan satırlı taksi şoförüne 180.000 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Satırlı taksici, servis şoförü ile tartıştı” ve “Kayseri’de trafik gerilimi. Araç sürücüsü motosikletlilerin önünü kesti” konulu paylaşımlar, “Tehlikeli Yolculuk” konulu ihbar ve uygulamalar sırasında kaçan motosiklet ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; “Satırlı taksici, servis şoförü ile tartıştı” paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi, trafikte başka bir araca ve sürücüsüne saldırı eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen araç sürücüsü hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 180.000 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” ve “Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

“Kayseride trafik gerilimi. Araç sürücüsü motosikletlilerin önünü kesti” paylaşımına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi. Saldırı eylemini gerçekleştirdiği ve sürücü belgesiz olarak araç kullandığı tespit edilen araç sürücüsü ve aracını kullandıran araç sahibi hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 260.000 TL cezai işlem uygulandı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” ve “Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

“Aracın Açılır Cam Tavanından Dışarı Çıkarak Tehlikeli Yolculuk Yapan Şahıs” ihbarına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilirken, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2.000 TL cezai işlem uygulandı.

“Motorize ekiplerimizin uygulamaları sırasında ekiplerimizin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakasız motosiklet” ile ilgili ekiplerce yapılan takip sırasında sürücü motosikletini bırakarak kaçarken, ekipler tarafından tespit edilen motosikletin ruhsat sahibine ve tescil palakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 338.500 TL cezai işlem uygulandı ve motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.