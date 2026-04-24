Leylekler yuvalarına döndü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde baharın gelişiyle birlikte yuvalarına dönen leylekler objektiflere yansıdı. Mahallede bulunan iki ayrı yuvada leylek ailelerinin yaşamını sürdürdüğü görüldü.

Leylekler yuvalarına döndü

Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde Tuzhisar Caddesi ve Alparslan Sokak üzerinde bulunan iki ayrı leylek yuvası, mahalle sakini Murat Özdemir tarafından fotoğraflandı. Yuvalarda iki leylek ailesinin bulunduğu gözlendi. Bölgede konaklayan leyleklerin beslenme ihtiyaçlarını Tuzla Palas Gölü çevresindeki mera alanı ve havzadan karşıladığı öğrenildi. Mahallede doğal bir görüntü oluşturan leylekler, vatandaşların ilgisini çekti.

Haber Merkezi

